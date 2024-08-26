Степашин оценил выдержку Путина в период его президентства
Экс-премьер Степашин: Путин умеет «держать удар»
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Экс-премьер России Сергей Степашин оценил характер президентства Путина в ходе интервью, сообщил ТАСС.
Бывший глава правительства отметил, что Путин, несмотря на тяжелые испытания, ни разу не «сорвался» в период своего президентства. Он добавил, что знал президента еще в период совместной работы, и уже тогда его поражало умение Путина «держать удар».
Степашин заявил, что у него был опыт общения с Горбачевым и Ельциным. Сравнивая их с нынешним президентом, он подчеркнул, что Путин стойко выдерживает все нелегкие испытания и попытки «задушить» Россию.
Ранее сообщалось, что Путин поддержал инициативу губернаторов финансировать территориальную оборону из госбюджета.