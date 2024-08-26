Степашин оценил выдержку Путина в период его президентства

Бывший глава правительства отметил, что Путин, несмотря на тяжелые испытания, ни разу не «сорвался» в период своего президентства. Он добавил, что знал президента еще в период совместной работы, и уже тогда его поражало умение Путина «держать удар».

Степашин заявил, что у него был опыт общения с Горбачевым и Ельциным. Сравнивая их с нынешним президентом, он подчеркнул, что Путин стойко выдерживает все нелегкие испытания и попытки «задушить» Россию.

Ранее сообщалось, что Путин поддержал инициативу губернаторов финансировать территориальную оборону из госбюджета.