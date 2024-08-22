Путин поддержал идею губернаторов о финансировании теробороны из бюджета

Президент РФ согласился с мнением о том, что данная инициатива заслуживает особого внимания, и поручил властям детально рассмотреть вопрос.

Брянский и белгородский губернаторы на совещании о ситуации в приграничных регионах обратились к правительству с просьбой о финансовой поддержке мероприятий по укреплению территориальной обороны регионов. По их мнению, финансирование из федерального бюджета позволило бы значительно увеличить число добровольцев, желающих принять в этом участие.

В данный момент средства на тероборону идут из областного бюджета, о чем заявил брянский Александр Богомаз. Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, сообщил, что деньги регионам выделяются в первоочередном порядке.

Ранее российский лидер также поддержал инициативу об автоматических выплатах для пострадавших в Курской области в размере 15 тыс. рублей.