Стилист Ким дала оценку образу Мелании Трамп на инаугурации мужа

По словам стилиста Ольги Ким, жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания выбрала строгий и элегантный образ на инаугурационные мероприятия мужа, тем не менее многим ее образ показался образом старухи Шапокляк. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что в целом Мелания Трамп всегда создавала определенные тренды в моде, прежде всего у нее очень отточенный, элегантный, женственный, однако строгий стиль: жестко начерченные линии, силуэтные платья, пальто с четко очерченным силуэтом, без мягких линий.

По мнению эксперта, вероятно, своим образом на инаугурации мужа она хотела донести определенный политический «месседж».

Она подчеркнула, что смущение вызвал тот факт, что Мелания частично скрыла лицо, что также скрывает и ее эмоции.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп вслед за мужем объявила о запуске своей криптовалюты.