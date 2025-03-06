Нелегитимный президент Украины завил, что костюм наденет только после окончания конфликта. Стилист Эльвира Гасанова подтвердила это. По ее словам, образ Зеленского для встречи в Белом доме подобран намеренно. Она объяснила, что это стало посланием миру и знаком солидарности с украинским народом.

«Во время войны политикам не нужны костюмы», — подчеркнула дизайнер.

Гасанова при этом отметила, что черное поло — это востребованная одежда в США. Только за последнее время сотни американских клиентов заказали у нее такую же кофту стоимостью 170 евро.

Напомним, одежда Владимира Зеленского, в которой он появился перед Дональдом Трампом в Овальном кабинете, вызвала много разговоров. Пока почетные гости президента США одеваются на официальные встречи в деловом стиле, украинский лидер пришел в повседневной одежде: черном поло и штанах цвета хаки. Присутствующие расценили это как неуважение к американским представителям власти. Пристыдили Зеленского за неформальный вид и репортеры ряда СМИ.

Ранее сообщалось, что лидеры в ЕС решили отказаться от дресс-кода на саммите в Брюсселе с Владимиром Зеленским.