Стилист Зеленского оправдалась за его скандальный образ на встрече с Трампом
Дизайнер Гасанова: неформальный стиль Зеленского в Белом доме был посланием миру
Фото: [сайт президента Украины]
Эльвира Гасанова, дизайнер Владимира Зеленского, объяснила выбор неформального стиля президента Украины на встрече в Белом доме. Ее слова публикует Financial Times.
Нелегитимный президент Украины завил, что костюм наденет только после окончания конфликта. Стилист Эльвира Гасанова подтвердила это. По ее словам, образ Зеленского для встречи в Белом доме подобран намеренно. Она объяснила, что это стало посланием миру и знаком солидарности с украинским народом.
«Во время войны политикам не нужны костюмы», — подчеркнула дизайнер.
Гасанова при этом отметила, что черное поло — это востребованная одежда в США. Только за последнее время сотни американских клиентов заказали у нее такую же кофту стоимостью 170 евро.
Напомним, одежда Владимира Зеленского, в которой он появился перед Дональдом Трампом в Овальном кабинете, вызвала много разговоров. Пока почетные гости президента США одеваются на официальные встречи в деловом стиле, украинский лидер пришел в повседневной одежде: черном поло и штанах цвета хаки. Присутствующие расценили это как неуважение к американским представителям власти. Пристыдили Зеленского за неформальный вид и репортеры ряда СМИ.
Ранее сообщалось, что лидеры в ЕС решили отказаться от дресс-кода на саммите в Брюсселе с Владимиром Зеленским.