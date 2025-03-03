На саммите Евросоюза, который будет проходить в Брюсселе, не будут вводить дресс-код для его участников. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. Ее слова привело РИА Новости.

Украинский президент Владимир Зеленский последовательно и демонстративно отказывается надевать строгий костюм для участия в официальных мероприятиях. По этой причине в ЕС принято решение не вводить дресс-код для всех участников саммита в Брюсселе.

«Я позволю себе процитировать Зеленского, который сказал, что нынешний контекст слишком серьезен для обсуждения таких вопросов», — указала Пиньо журналистам, когда комментировала такую отмену.

Ранее на счет Зеленского высказался украинский политик Медведчук. Он сообщил, что Трамп быстро раскусил сущность президента Украины. Глава Белого дома понял действия главы киевского режима и уяснил, что тот манипулирует Западом с целью личного обогащения. Именно это, по его мнению, привело к ссоре между двумя лидерами.