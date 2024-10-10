Специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям Стивен Сигал навестил в колонии в ДНР пленных боевиков националистического батальона «Азов»*, сообщает телеканал «Россия 1».

Азовцы узнали знаменитого актера и рассказали об условиях своего содержания.

Они отметили, что условия вполне приемлемые.

По словам боевиков, к ним относятся достаточно хорошо и им не на что жаловаться.

Напомним, что в мае президент РФ Владимир Путин вручил Стивену Сигалу орден Дружбы за «большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Сигал занимает пост специального представителя российского МИД по гуманитарным связям России и США с 2018 года.

До этого, в 2016 году, он получил гражданство РФ.

Ранее сообщалось о том, что боевик ВСУ на видео признался, что самолично расстрелял российских военнопленных под Курском.

* Запрещенная в России террористическая организация.