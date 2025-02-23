Критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес своего украинского коллеги Владимира Зеленского обусловлены его личным разочарованием в связи с импичментом и отказом удовлетворить требования по добыче полезных ископаемых, сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей окружения республиканца.

Собеседник издания, близкий к Трампу, сообщил, что действия президента США были направлены на ускорение переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также отметил, что давление на президента Украины Владимира Зеленского будет усиливаться с каждым днем.

«У Трампа сверхъестественная способность выкуривать людей», — сказал он.

В то же время, по информации из источника, президент Соединенных Штатов Америки испытывает глубокое уважение и даже восхищение к своему российскому коллеге Владимиру Путину после их встречи в Хельсинки в 2018 году.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал лидеров РФ и Украины Владимира Путина в Владимира Зеленского встретиться лично и обсудить возможные способы завершения вооруженного конфликта