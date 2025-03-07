Стоимость российских золотых резервов достигла исторического максимума

Стоимость золотых резервов России в феврале 2025 года установила новый рекорд, достигнув $217,4 млрд, следует из данных Банка России.

Таким образом, доля золота в общих российских резервах впервые с 21 веке превысила одну треть. Предыдущий максимум отмечался в октябре 2024 года.

В субботу, 1 марта, регулятор сообщил, что международные резервы России составили $632,4 млрд. В феврале 2025 года их стоимость оценивалась в $620,8 млрд.

Доля золота в российских активах увеличилась до 34,4% с 33,3% в предыдущем месяце. Этот показатель является максимальным с октября 1999 года, когда удельный вес золота составлял 39,7%. Его стоимость тогда составляла всего $4,7 млрд.

Исторически максимальная доля золота в российских активах достигала 56,9% в 1993 году, тогда как минимальное значение фиксировалось в 2007 году на уровне 2,1%.

Золотые резервы представляют собой количество золота, накопленного государством или центральным банком, которое используется как часть международных резервов страны. Эти резервы служат важным финансовым инструментом для поддержания экономической стабильности, обеспечения платежеспособности и доверия к денежной валюте.

Ранее сообщалось, что ЦБ продлил до 9 сентября 2025 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты.