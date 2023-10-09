«Стоит задача сменить власть на Украине»: выяснилось, как конфликт в Израиле повлияет на ход СВО

Боевые действия в Израиле играют на руку США. Об этом рассказал политолог Алексей Ванифатов.

По его словам, военный конфликт между ХАМАС и Израилем случился на фоне проблем принятия бюджета и отставки спикера палаты представителей США Кевина Маккарти.

«У Штатов сейчас стоит задача сменить власть на Украине. Действие по прекращению финансирования киевского режима без веских причин может вызвать много вопросов у союзников США и, напротив, перераспределение финансовых потоков на помощь Израилю вызовет поддержку таких действий в правительствах Европы», — пояснил Ванифатов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Киевский режим в отсутствии помощи от Вашингтона будет вынужден согласиться на мирные переговоры и заморозку военных действий, подчеркнул политолог.

«После этого пройдут выборы на Украине, сменится власть, а финансирование возобновится и вместе с тем вновь начнутся боевые действия», — рассказал собеседник.

Ранее политолог объяснил, почему Израиль готовился напасть на Палестину первым.