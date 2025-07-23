Стокгольмский арбитраж защитил «Электросети» Карапетяна от национализации

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SСС) вынес решение в пользу семьи армянского бизнесмена Самвела Карапетяна, арестованного в Армении, обязав правительство республики воздержаться от национализации компании «Электросети Армении». Об этом сообщила радиостанция «Sputnik Армения».

18 июня Карапетян был арестован по обвинению в призывах к захвату власти в Армении. Это произошло после того, как предприниматель выступил с поддержкой Армянской апостольской церкви (ААЦ), которая ранее критически высказалась о решении премьер-министра Никола Пашиняна передать под контроль Азербайджана несколько приграничных населенных пунктов.

Вскоре после этого Пашинян объявил о планах национализировать «Электросети Армении», принадлежащие Карапетяну. В начале июля парламент одобрил соответствующие поправки в законодательство. Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал документы, а Пашинян заявил о переходе компании под «временное управление».

Стокгольмский арбитраж, куда обратилась семья Карапетяна, запретил применение новых поправок к закону Армении «Об органе регулирования общественных услуг», обязал правительство соблюдать международные инвестиционные обязательства, а также признал решение о национализации потенциально нарушающим права инвесторов.

Ранее находящийся под арестом бизнесмен Самвел Карапетян раскритиковал политику премьер-министра Никола Пашиняна.