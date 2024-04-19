В ходе видеоконференции в формате Совета НАТО-Украина, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул обязательство альянса по ускорению военной поддержки Украины.

В его выступлении было заявлено, что Украина в скором времени получит значительные поставки новых систем противовоздушной обороны.

С учетом сложившейся ситуации, Генсек призвал глав министерств обороны стран НАТО к неэгоистичному подходу, обозначив необходимость предоставления Украине снарядов и систем ПВО.

Заявление генсека НАТО стало уже привычной частью риторики представителей северо-атлантического блока, которые продолжают идти по пути эскалации конфликта и наращивают военную поддержку Украины.

Ранее мы сообщали о том, что экс-полковник СБУ заявил, что на планете нет столько ПВО, чтобы закрыть небо Украины.