Столтенберг: НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в готовность

Североатлантический альянс обсуждает приведение своего ядерного арсенала в боевую готовность, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для издания Telegraph в воскресенье, 16 июня.

В беседе с журналистами Столтенберг не стал углубляться в оперативные подробности и количество данных боеголовок, но заявил о нужде альянса консультироваться по подобным вопросам. Он подчеркнул, что государства-члены НАТО уже обсуждают приведение оружия в готовность.

Генсекретарь объяснил такое действие нуждой НАТО продемонстрировать мировому сообществу свой арсенал и готовность для того, чтобы послать прямой сигнал врагам. Он также указал на то, что КНР активно инвестирует в собственное оружие, которое вскоре, по словам Столтенберга, вырастет до количества в 1000 боеголовок.

Для НАТО это означает ранее невиданную ситуацию: 2 противника с ядерным оружием одновременно в виде Китая и РФ, заявил Столтенберг. Естественно, это влечет за собой последствия, заключил он.

Ранее институт SIPRI заявил о росте числа боеготовых ядерных боеголовок в мире.