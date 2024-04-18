Столтенберг попросил Украину самостоятельно искать людей на фронт

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил необходимость для Украины самостоятельно обеспечить себя живой силой в условиях конфликта с Россией.

На встрече глав МИД «Большой семерки» на итальянском острове Капри он подчеркнул, что альянс предоставляет Украине средства и оружие, однако ответственность за наличие достаточного числа солдат лежит непосредственно на украинских властях.

Столтенберг отметил, что НАТО готово поддержать Украину, однако эта поддержка должна быть взаимной. В контексте недавнего принятия Украиной нового закона о мобилизации, расширяющего возраст призыва, генеральный секретарь выразил уверенность в том, что Украина примет необходимые меры для мобилизации достаточного числа людей.

Подчеркивая, что европейские партнеры могут усилить помощь Киеву, Столтенберг поддержал решительные шаги Украины по обеспечению необходимого количества военнослужащих. Он не вдавался в детали, но подчеркнул важность активного участия Украины в процессе мобилизации и обороны.

Ранее мы сообщали о том, что ЕСПЧ отклонил жалобу Киркова, которую он подавал на Литву.