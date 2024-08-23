Снаряды прилетели на детскую площадку во время учений НАТО в Польше

Во время учений НАТО на польском полигоне Ожиш несколько снарядов вылетели за пределы стрельбища и поразили гражданские объекты в находящемся неподалеку городе Бяла-Писка, передает РАР.

Мэр города Францишек Романкевич заявил, что в город прилетели как минимум семь снарядов. Он потребовал у армейского командования объяснить, как такое могло случиться.

Местные жители рассказали о повреждении одного жилого дома и магазина. Также следы от снарядов видели еще возле нескольких домов и на детской площадке.

Армия пообещала компенсировать материальные издержки. Военная полиция начала расследование. Сообщается, что в учениях участвовали военные из Польши, Великобритании, Румынии и Хорватии.

Ранее сообщалось, что НАТО собирается разместить на границе с Россией порядка 5 тыс. своих военослужащих.