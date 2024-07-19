Столтенберг заверил Евросоюз, что НАТО переживет еще одно президентство Трампа

Члены Североатлантического альянса должны перестать внушать себе, что блок распадется в случае, если Дональд Трамп во второй раз окажется на посту президента Соединенных Штатов. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова передает The Guardian .

Столтенберг выразил мнение, что членам нужно перестать «создавать самоисполняющиеся пророчества» по поводу того, что второе президентство Трампа будет значить конец для НАТО. Он указал на то, что подобные опасения звучали и в 2016, но правда заключается в том, что альянс за эти годы стал только сильнее.

Генсек также выразил надежду на то, что Штаты продолжат быть сильным союзником для НАТО, так как основная часть критики от Трампа звучала не против самого альянса, а против союзников, которые слишком мало вкладываются в блок.

Более того, на членов альянса приходится половина военной мощи мира, указал Столтенберг. Он добавил, что если США выйдут из НАТО, на них будет приходиться лишь четверть от данного потенциала.

Ранее телекомпания NBC сообщила, что карьера Байдена близится к концу.