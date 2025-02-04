Столтенберга назначили на должность главы Минфина Норвегии

Премьер-министр Норвегии и давний единомышленник Столтенберга Йонас Гар Стере объявил о формировании обновленного кабинета министров.

Стере был вынужден произвести изменения в своем правительстве после распада правящей коалиции. На минувшей неделе политическая партия «Центр», которую возглавляет Трюгве Ведум, решившая уйти с поста руководителя Минфина, уведомила о прекращении своего сотрудничества с социал-демократической Рабочей партией. Основной причиной такого шага стало недовольство центристов, скептически настроенных относительно Европы, по поводу энергетической политики правительства и планов на сближение с Европейским союзом, в который Норвегия не входит.

Ранее в правоохранительных органах Норвегии сообщили об освобождении судна Silver Dania с российскими гражданами на борту.