В Норвегии отпустили судно Silver Dania с россиянами на борту

В правоохранительных органах Норвегии сообщили об освобождении судна Silver Dania с российскими гражданами на борту. Эту информацию предоставило РИА Новости.

Накануне днем сотрудники полиции Норвегии задержали судно «Сильвер Дания», на котором находился экипаж из России. Причиной задержания стал запрос от властей Латвии. Именно это судно подозревали в повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море.

Позже посольству сообщили, что россиян, находившихся на борту задержанного в Норвегии судна, не арестовали.

Ранее в полиции Норвегии рассказали о россиянах, находившихся на борту задержанного судна. Норвежская газета VG сообщила, что владелец задержанного судна Турмуд Фоссмарк отрицает любые обвинения в причастности к повреждению кабеля, утверждая, что судно выполняло обычные рыборазведывательные работы в этом районе. Мужчина подчеркнул, что корабль даже не бросал якорь. Он также выразил готовность сотрудничать с норвежскими властями для полного выяснения всех обстоятельств дела.