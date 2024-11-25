Сторонник союза Румынии с Россией, независимый кандидат Кэлин Джорджеску, обогнал по количеству голосов избирателей действующего премьера страны Марчела Чолаку на президентских выборах в стране, следует из данных ЦИК.

Ранее сообщалось, что премьер Чолаку и сторонник союза с Россией Джорджеску выходят во второй тур выборов в Румынии.

Сторонник союза с Россией Джорджеску обгоняет премьера Чолаку на выборах президента Румынии, следует из данных ЦИК после обработки 82,6% бюллетеней.

После обработки 82,6% бюллетеней стало известно, что Джорджеску вышел в лидеры и побеждает в первом туре выборов президента в Румынии.

Напомним, президентские выборы, которые состоялись в Румынии в минувшее воскресенье, 24 ноября, проводятся один раз в пять лет.