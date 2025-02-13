Сторонники Порошенко устроили пикет у трибуны Рады после введения санкций

Отмечается, что протестующие заблокировали трибуну парламента и выкрикивали лозунги против введенных в отношении Порошенко санкций со стороны Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Сторонники экс-лидера также держали плакаты с лозунгами «Нет диктатуре» и «Нет политическим репрессиям» и скандировали лозунг «Ганьба». Из-за этого, пишет издание, заседание Рады пришлось проводить в закрытом формате.

Санкции против Порошенко официально ввели 12 февраля. По данным источников Forbes Ukraine, в отношении политика могут возбудить дело по статье о государственной измене.

Сам Порошенко назвал введенные против него санкции провокацией и отметил, что до последнего надеялся на здравый смысл власти. Он заявил, что преследования против него организовал Владимир Зеленский, и добавил, что глава киевского режима таким образом пытается найти виновных и переложить ответственность за собственные ошибки.

В ночь на 13 февраля сообщалось, что под домом Петра Порошенко дежурили силовики.

*Росфинмониторингом внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.