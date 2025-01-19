Сторонники президента Южной Кореи ворвались в здание суда
Толпы сторонников президента Южной Кореи устроили погром в суде
Фото: [freepik.com]
Сторонники президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, преодолев сопротивление сотрудников полиции, проникли на территорию суда, некоторым даже удалось попасть в здание учреждения.
Об инциденте сообщает агентство «Ёнхап».
Разъяренная толпа крушила в здании суда стекла и мебель с помощью огнетушителей и других подручных средств, выкрикивая при этом имя президента.
Некоторые сторонники Юн Сок Ёля пытались найти судей, которые вынесли решение о заключении главы государства под стражу.
Они бросали в сотрудников полиции стулья, отбирали у них щиты и резиновые дубинки и нападали на них.
На место прибыло подкрепление. Некоторым погромщиков арестовали. Остальным призвали покинуть здание суда.
Ранее сообщалось о том, что в истории Южной Кореи впервые арестован действующий президент.