Странами-партнерами БРИКС по итогам саммита в Казани стали 13 государств

Тринадцать стран получили статус партнеров БРИКС в четверг. К числу этих государств относятся Казахстан, Алжир, Беларусь, Турция, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам, как сообщил российский журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил информацию о том, что страна стала партнером данного объединения, согласно агентству БелТА. На встрече в рамках саммита «БРИКС плюс» он отметил, что Минск настроен на полное членство в организации.

На данный момент у этих государств нет планов стать полноценными участниками объединения. Саммит стран БРИКС с участием лидеров проходит в Казани с 22 по 24 октября.

БРИКС — это международное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией; в 2011 году к ним присоединилась ЮАР.

Россия сейчас председательствует в БРИКС. С начала 2024 года БРИКС пополнился Египтом, Эфиопией, Ираном, ОАЭ и Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что лидеры стран БРИКС решили не расширять состав сообщества новыми членами. Однако ряду государств-заявителей они присвоили статус партнеров.

Важным моментом саммита, который прошел в Казани с 22 по 24 октября, стало первое участие Ирана в качестве постоянного члена.