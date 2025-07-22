Зеленский согласился на переговоры после конфликта с Трампом

Перепалка Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме могла подтолкнуть Украину к переговорам с Россией. К такому выводу пришел американский историк Стивен Вертхайм в своей статье для The New York Times.

Жесткий разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в феврале этого года, возможно, сыграл ключевую роль в изменении позиции Украины по переговорам с Россией. Американский историк Стивен Вертхайм предположил, что именно после этой встречи украинский лидер смягчил свою позицию.

По мнению историка, администрация Трампа дала понять, что Украина вряд ли вернет все потерянные территории и не сможет вступить в НАТО. Эти заявления, хоть и вызвали недовольство, фактически подтолкнули Зеленского к переговорам о прекращении огня.

Вертхайм также отметил, что перед Трампом может встать сложный выбор: либо продолжить поддержку Киева, включая поставки оружия и разведданные, либо полностью выйти из конфликта. Второй вариант, по словам историка, создаст серьезные риски для Украины.

Ранее третий раунд российско-украинских переговоров назвали «последним шансом».