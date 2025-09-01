Страницы Моди в соцсетях заполнили фотографии с Путиным с саммита ШОС

На официальных страницах премьер-министра Индии Нарендры Моди в социальных сетях появилась серия фотографий с президентом России Владимиром Путиным, сделанных во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.

На снимках запечатлены ключевые моменты взаимодействия двух лидеров — совместная поездка в автомобиле Aurus к месту двусторонней встречи, а также обмен мнениями на полях саммита в компании председателя КНР Си Цзиньпина.

Поездка в одном автомобиле продолжалась около 50 минут. Моди сопроводил публикации комментарием о том, что разговоры с президентом России всегда крайне продуктивны и содержательны, и выразил удовлетворение от очередной личной встречи.

Двусторонние переговоры проходят в гостинице Ritz-Carlton, временно преобразованной в резиденцию российской делегации. Состав участников с обеих сторон был представительным — Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Алексей Оверчук.

Индийскую делегацию возглавил советник по национальной безопасности Аджит Довал. Моди отдельно подчеркнул позицию Индии, приветствующей усилия по установлению мира между Россией и Украиной.

Ранее президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) объяснил причины украинского конфликта.