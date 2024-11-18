Страны ЕС не договорились о разблокировании средств для Украины

Средства Европейского фонда мира вновь не удалось разблокировать для их использования Украиной. Причиной этому стало вето со стороны Венгрии. Об этом сообщил Радослав Сикорский, руководитель министерства иностранных дел Польши. Его слова привел телеканал TVP Info.

На встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе был заново поставлен вопрос о выделении денег из Европейского фонда мира.

«Не могу вас проинформировать о том, что Европейский фонд мира разблокирован. Поскольку, к сожалению, его все еще блокирует венгерская сторона», — заявил Сикорский во время пресс-конференции, которая состоялась после заседания.

На той же встрече министров иностранных дел представитель Венгрии Петер Сийярто указал на растущую интенсивность и результативность ударов ВС РФ по украинским войскам. В то же время гуманитарная ситуация на Украине ухудшается, особенно с учетом предстоящей зимы. Все это вкупе с победой на выборах в США Трампа говорит о необходимости решить конфликт мирным путем.