Атаки российской армии на украинские войска стали заметно интенсивнее и успешнее в последнее время. Так считает Петер Сийярто, руководитель венгерского министерства иностранных дел. Его слова привел телеканал М1.

Сийярто выступил на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, которая прошла в Брюсселе. Он заявил, что миру пришлось столкнуться с несколькими новыми факторами. Один из них — это победа на выборах в США Дональда Трампа, который планирует прекратить украинский конфликт.

«Российские атаки стали в прошедший период все интенсивнее и все более заметно успешнее», — озвучил Сийярто второй фактор.

Третьей современной реальностью министр назвал ухудшение гуманитарной ситуации на Украине. При этом европейские политики не хотят понять, что боевые действия надо прекращать, причем чем скорее, тем лучше. Победа Трампа способствует возможности поменять ту стратегию, которая до этого полностью провалилась. Тем не менее, в ЕС не хотят видеть шансы на такой вариант.

Ранее российский эксперт Поликарпов дал анализ ситуации на линии фронта и на то, насколько на нее повлияет разрешение США на несение ударов по российским объектам в глубоком тылу. По его мнению, у ВСУ нет достаточного количества ракет, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, тем более, что ПВО России успешно борется с террористическими атаками со стороны Украины.