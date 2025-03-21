Страны ЕС сумели найти способ преодолевать вето Венгрии

Руководители государств Евросоюза сумели найти тактику, с помощью которой они могут обходить вето Венгрии на важные политические решения. Об этом сообщила газета Politico.

Венгрия 28 февраля заблокировала проект помощи Украине, а также возможность предоставления ей гарантии безопасности. Тогда Евросовет просто присоединил этот документ к другим решениям, которые были единогласно одобрены всеми государствами ЕС, и принял их общим блоком вопреки обычной практике.

По мнению европейских чиновников, такое решение работает, поэтому оно будет применяться и в будущем. Теперь, в случае вынесения Венгрией вето на какое-либо решение, будет выпускаться приложение от имени 26 стран ЕС. За счет этого будет обходиться любая блокировка.

Ранее венгерский министр иностранных дел Сийярто заявил, что руководство страны не будет соглашаться на выделение средств Украине со стороны Европы. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что ни он сам, ни его правительство не дадут использовать деньги венгров на поставки оружия, так как все это ведет к затягиванию войны.