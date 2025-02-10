Страны ЕС задумали захватить российский «теневой флот» в Балтийском море

Евросоюз начинает подготовку к крупной операции по захвату танкеров, которые, предположительно, входят в российский «теневой флот» в Балтийском море. В этой связи государства-члены, имеющие выход к водам, разрабатывают особые юридические меры, сообщило издание Politico, ссылаясь на европейских чиновников и дипломатов.

Представители ЕС заявили, что новая правовая база даст возможность арестовывать суда за потенциальные экологические последствия.

Более того, захват танкеров также будет возможен в случае повреждения подводных кабелей и другой критически важной инфраструктуры в Балтийском регионе. Дополнительно задержание судна в порту может происходить под предлогом «борьбы с пиратством».

Некоторые страны, включая Литву и Эстонию, планируют создать список «надежных» морских страховщиков. В соответствии с новыми правилами судно сможет проходить по Балтийскому морю только при наличии страховки от компании, представленной в этом перечне. В противном случае его ожидает задержание.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области начал тонуть танкер Koala со 130 тыс. тонн мазута.