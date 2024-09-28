Страны глобального Юга подготовят площадку для саммита России и Украины

Группа «Друзья мира», участниками которой являются Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга, заявила о готовности организовать саммит России и Украины с целью урегулирования военного конфликта между ними. Данное заявление сделан советник президента Бразилии Селсу Аморим, сообщает Metropoles.

С предложением создать группу «Друзей мира», целью которой было бы урегулирование военного конфликта на Украине, ранее выступил министр иностранных дел КНР Ван И.

Участники группы, отметил Аморим, уверены, что момент для проведения переговоров Москвы и Киева обязательно наступит, и тогда конфликтующим сторонам предложат способ восстановить мир.

Бразильско-китайский консенсус по мирному политическому урегулированию кризиса на Украине не вызвал разногласий, добавил он.

«Друзья мира» — это группа из миролюбивых стран. Это не друзья России и не друзья Украины, это друзья мира, заключил советник президента Бразилии.

Ранее сообщает о том, что Зеленский отказывается контактировать с РФ по вопросу переговоров.