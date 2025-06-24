На саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Гааге, планируется снова подтвердить стремление украинских союзников поддерживать Киев. Об этом сообщила газета Politico.

Саммит планируется провести 24–25 июня. На нем участники Блока планируют подтвердить свою поддержку Украины. При этом по-прежнему нет никакой конкретики по принятию украинской стороны в НАТО.

«Это хороший путь, найденный в нынешних условиях, чтобы придать украинскому вопросу заметное место на саммите», — указал журналистам некий анонимный чиновник из правительства ФРГ.

Теперь помощь Украине будет учитываться в тех военных расходах, которые правительства стран Альянса обязуются тратить на национальную оборону. Изданию заявили, что все 32 страны Блока поддерживают финальную декларацию о поддержке Киева.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте растерялся после вопроса журналистов о нападении России на Североатлантический альянс. Представители прессы задали Рютте вопрос о том, на чем основаны его утверждения о нападении Москвы. Генсек уклонился от конкретного ответа, отметив лишь, что в организации существует огромное беспокойство по этому поводу.