Путин дал оценку отношениям России и Китая

Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС заявил, что на международные отношения Поднебесной и России являются образцом для современного мира. Слова российского президента 22 октября передает ТАСС.

В начале октября 2024 года Россия и Китай отметили 75-летие становления дипломатических отношений между странами. За столько десятилетий государства установили множество взаимовыгодных соглашений, всеобъемлющее партнерство и усилили дружбу народов. Это положительно повлияло на экономические, культурные и другие сферы стран, что подтверждает Владимир Путин.

«Мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами», — заявил в ходе БРИКС президент РФ.

Напомним, в Казани 22 октября начался саммит БРИКС — крупнейшая встреча мировых лидеров в России. На него приедут все главы участников, кроме президента Бразилии, так как он получил травму, и врачи запретили длительные перелеты.

Также на мероприятие приедут лидеры «дружественных» к России стран. Не сможет посетить саммит только президент Сербии.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ приехал в Китай для переговоров с военным и военно-политическим руководством Китая.