«Ситуация складывается в нашу пользу»: выяснилось, как будет развиваться СВО в 2024 году

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости заявил, что переговоры между Россией и Украиной все еще возможны и никак не ограничены по срокам.

Политолог Вадим Сипров рассказал, как долго еще продлятся боевые действия и есть ли вероятность скорых переговоров. Он отметил, что слово «переговоры» может подразумевать самые разные сценарии развития событий.

«Переговоры переговорам рознь. Их предметом может быть, к примеру, выгодная Западу заморозка конфликта, которая означает только одно — стратегическое поражение России. А могут быть условия капитуляции Украины», — пояснил Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнул, что капитуляция Киева — необходимое условие достижения целей СВО. Именно такой сценарий будет означать победу России.

«Будем реалистами, ситуация на фронте складывается в нашу пользу, противнику навязано изматывающее и бесперспективное позиционное противостояние. Конфигурация фронта для ВСУ крайне невыгодна. А России сейчас не нужен «мир любой ценой», что понимают на Западе», — поделился оценкой собеседник.

Еще один сценарий: передача Украине арестованных российских активов в размере 300 млрд долларов. Сипров считает, что эти средства помогут Киеву мобилизовать 400-500 тыс. украинцев.

«Эти цифры — ресурсная база противника, которая позволит сопротивляться еще полтора-два года. НАТО будет управлять ВСУ в ручном режиме. Именно для этого туда в начале месяца в Киев перевели Группу содействия безопасности Украины (SAGU) под командованием генерал-лейтенанта американской армии Антонио Агуто», — рассказал политолог.

По словам эксперта, задача Группы — не допустить разгрома ВСУ хотя бы 11 месяцев до предстоящих в ноябре следующего года выборов президента США.

«Вот только в реальности эти планы могут пойти под откос, к следующему лету фронт со стороны ВСУ, скорее всего, начнет распадаться. Вот тогда Зеленскому дадут команду срочно вступать в переговоры с Россией. Подключится и Запад – Москву буквально закидают «мирными инициативами», — предположил Сипров.

Политолог добавил, что, по его мнению, целью этих инициатив будет обман России, но будущий президент РФ будет вести переговоры только о справедливом и мирном переустройстве Украины.

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