Стратегия хаоса: у США нет плана, а Иран и Израиль готовятся к войне на истощение

Ситуация на Ближнем Востоке стремительно накаляется и вступает в новую, крайне опасную фазу. В то время как армия обороны Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции в Ливане, главной целью становится военная инфраструктура шиитской группировки «Хезболла». Ведущий научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин в беседе с обозревателем «Интерфакса» проанализировал расклад сил и возможные сценарии развития конфликта.

Кто такая «Хезболла» и почему ее невозможно уничтожить одним ударом

«Хезболла», созданная в начале 1980-х годов при прямом участии иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), давно превратилась из военизированной группировки в ключевого игрока политической системы Ливана. Несмотря на серьезный урон, понесенный в ходе боевых действий 2024 года, когда она выступила на стороне ХАМАС, группировка сохранила значительный военный потенциал.

По словам эксперта, в ходе конфликта «Хезболла» лишилась своих укрепленных районов к югу от реки Литани, построенных вдоль границы с Израилем. Там были уничтожены подземные ходы и склады с реактивными снарядами. Однако основная база группировки в долине Бекаа, где она изначально создавалась, по-видимому, сохранилась. Там, предположительно, находится производственная линия по сборке дронов-камикадзе из иранских комплектующих.

Лямин подчеркивает: для полного разгрома «Хезболлы» Израилю пришлось бы оккупировать значительную часть Ливана, включая Бейрут и долину Бекаа. Учитывая, что группировка опирается на ополченцев из шиитских деревень, такая операция неизбежно приведет к большим потерям среди мирного населения и затяжной партизанской войне по образцу сектора Газа.

Взаимосвязь фронтов и роль Ирана

Развитие событий в Ливане неразрывно связано с войной в Иране. Ослабление Тегерана неминуемо ослабит и «Хезболлу». В то же время, пока значительные силы Израиля задействованы в боевых действиях против Ирана, «Хезболла» получает передышку. Если же Израиль отвлечет часть авиации на Ливан, давление на Иран снизится, что позволит ему нарастить ракетные удары. Возникает замкнутый круг взаимозависимости.

Несмотря на заявления о том, что наземная военная мощь Ирана уничтожена, Лямин напоминает, что основные запасы ракет и вооружений спрятаны в подземных хранилищах, и оценить их реальный объем крайне сложно.

Политические игры и логистический коллапс

Отношения «Хезболлы» с официальным правительством Ливана остаются крайне напряженными. Введение визового режима для иранцев фактически заблокировало приток военных инструкторов и усложнило поставки. Однако самым тяжелым ударом для группировки стала потеря Сирии. Ранее значительная часть вооружений, включая реактивные снаряды, поступала напрямую с сирийских армейских складов, и этот маршрут был куда проще иранского.

Эксперт отмечает, что ни у одной из сторон конфликта нет четкого плана действий. США, по его мнению, вступили в войну без продуманной стратегии на случай неудачи, и сейчас ситуация развивается во многом стихийно.

Иран, судя по поступающей информации, стремится к мирному соглашению с США, чтобы через них повлиять на Израиль и получить передышку на несколько лет для восстановления. Израиль же, напротив, намерен максимально ослабить и Тегеран, и его ливанского союзника. Означает ли это, что конца конфликту не видно? Похоже, что так. Обе стороны уверены: исход этой войны определит будущее всего региона на годы вперед.

