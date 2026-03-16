Тайна, которую не разгадали американцы: Иран обнародовал свое секретное оружие

В разгар ближневосточного конфликта Иран впервые применил свою новейшую двухступенчатую ракету «Саджиль». По мнению военных экспертов, это оружие способно переломить ход противостояния, став серьезным вызовом для систем ПВО США и Израиля.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru пояснил, что главная угроза «Саджиль» кроется в неизвестности. Американские специалисты до сих пор не обладают точными данными о ее характеристиках, что делает перехват крайне сложной задачей.

По имеющимся оценкам, ракета несет боевую часть массой около полутора тонн. Ее заявленная дальность составляет примерно две тысячи километров, но эксперт предполагает, что для двухступенчатой ракеты это не предел — реальная дальность может быть значительно выше. «Саджиль» может оснащаться как кассетной, так и моноблочной боевой частью, что делает ее универсальным и крайне опасным оружием.

Кнутов отметил, что применение этих ракет изменит тактику иранских ударов. Общее количество пусков, вероятно, сократится, но точность и эффективность каждого удара возрастут. Кроме того, скоростные характеристики «Саджиль» превосходят аналоги, что дополнительно затрудняет ее перехват даже современными комплексами Patriot.

Таким образом, Иран обзавелся оружием, которое способно держать под прицелом ключевые объекты США и Израиля в регионе, заставляя пересматривать стратегию обороны.

Ракета «Саджиль»: что известно

«Саджиль» — это двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета средней дальности. В отличие от жидкостных ракет, она не требует длительной предстартовой подготовки, что делает ее крайне опасной для внезапного удара. По оценкам экспертов, масса боевой части может варьироваться от 500 до 1500 килограммов. Точные характеристики засекречены, но считается, что ракета способна развивать скорость до 12–14 Махов (в 12–14 раз выше скорости звука), что делает ее перехват существующими системами ПРО крайне затруднительным.

Ранее опрос показал рост страха в Европе перед глобальной войной.