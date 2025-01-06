По словам французского полковника Эрве Карресса, Вашингтон обвинит Брюссель в военном проигрыше Незалежной, потому что соответствующий нарратив Штаты начинают продвигать уже сегодня. Об этом сообщает издание Stratpol .

Он уточнил, что суть заявления будет состоять в том, что это не Вашингтон потерпел поражение в военном конфликте, а именно страны Старого Света оказывали недостаточный объем помощи Киеву.

По мнению французского военного, в последнее время американские политики нередко заявляют, что европейцам лучше самостоятельно разбираться со своими конфликтами, и Вашингтону в них лучше не вмешиваться.

Ранее ирландский журналист назвал страну, способную уничтожить НАТО и ЕС.