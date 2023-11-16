«Стремление у главы ВСУ такое есть»: выяснилось, как Залужный с помощью детей планирует свергнуть Зеленского

В одной из украинских школ прошла акция в поддержку ВСУ — дети плели масксети и изготавливали окопные свечи для боевиков. Завершилось мероприятие позированием учеников у надписи «Залужный — наш президент».

Политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий рассказал нам, почему главнокомандующий армией Украины вдруг запустил нестандартную пиар-компанию. По его мнению, в ближайшем будущем президента страны Владимира Зеленского могут сместить с поста.

«Это попахивает дешевой пиар-компанией. Привлекли детей, которые за сникерс или в рамках школьного мероприятия и песню споют, и фото сделают. Навряд ли они разбираются в политике и понимают, кто такой Валерий Залужный. Не уверен, что со дня на день случится переворот, но стремление у главы ВСУ такое есть», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Соцсети ]

Причиной того, что Залужный вдруг решил перейти к действиям, считает эксперт, могли стать неудачи на фронте. Например, недавно ВС РФ нанесли удар по скоплению украинских офицеров, что вызвало возмущения среди боевиков и жителей страны.

«Я думаю, он готовится сместить Зеленского и одновременно с этим снизить градус агрессии против себя, переложить ответственность за провалы на конкурента», — заключил Галицкий.

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