Европейские власти намеренно препятствуют дипломатическим шагам по урегулированию ситуации на Украине и стремятся к затягиванию конфликта. Такое мнение высказала депутат немецкого Бундестага от партии Левых Севим Дагделен в интервью Berliner Zeitung .

По словам парламентария, многие эксперты и политики уверены, что Запад сознательно блокирует переговорный процесс, стремясь любой ценой сохранить боевые действия.

Дагделен подчеркнула, что на международной арене именно европейские государства все чаще воспринимаются как фактор, мешающий мирному урегулированию. Она отметила, что это особенно заметно на фоне первых сигналов из Вашингтона о готовности к диалогу.

Издание The Times ранее сообщало со ссылкой на источники в Белом доме, что президент США Дональд Трамп склоняется к мысли обвинить европейских союзников в препятствовании его мирным инициативам по Украине.

Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров в своем заявлении отметил, что из-за откровенно антироссийской позиции представители ЕС не должны участвовать в возможных переговорах по урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что на Западе рассказали об истерике Зеленского из-за Трампа.