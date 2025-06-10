Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 102 украинских беспилотника над разными регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Так, дежурными средствами ПВО в период с 21:50 мск 9 июня до 05:50 мск 10 июня беспилотники были обнаружены и уничтожены над семью российскими регионами.

40 беспилотников были сбиты над Брянской областью, которая регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Над Белгородской областью силы ПВО уничтожили 20 БПЛА. Этот регион также регулярно попадает под обстрел.

Над Воронежской областью были сбиты 9 БПЛА, над Калужской областью и Татарстаном — 4. Над Московским регионом уничтожили три БПЛА. По два беспилотника уничтожили в небе над Ленинградской, Орловской и Курской областями. Один БПЛА был сбит над Смоленской областью.

Украинские беспилотники осуществляли попытки атаки в условиях усиленной охраны границ и важных инфраструктурных объектов. Российские силы безопасности своевременно обнаружили и нейтрализовали угрозу, обеспечивая безопасность граждан и объектов на стратегически важных территориях.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили склады и производственные предприятия ВСУ в рамках ответной операции.