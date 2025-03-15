Суд арестовал экс-замгубернатора Брянской области Тимошенко

Советский районный суд Брянска вынес решение о заключении под стражу бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко до 13 мая 2025 года. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба объединенных судов региона.

Тимошенко обвиняется в получении взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). По данным следствия, его доходы от коррупционных схем могли превысить 4 млн руб., полученных во время строительства и капитального ремонта спортивных и жилых объектов.

По предварительной информации, средства от предпринимателей поступали через посредников. Взятки предназначались для получения общего покровительства, включая упрощенное подписание актов приемки выполненных работ и помощь в заключении новых контрактов.

Коррупционные действия Тимошенко выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России. Расследование дела находится под контролем прокуратуры Брянской области.

Тимошенко занимал пост заместителя губернатора Брянской области с 2019 по 2021 годы. На нем он курировал работу региональных учреждений в сфере строительства, в том числе градостроительства, и архитектуры.

Ранее сообщалось, что суд арестовал активы генерала Тимура Иванова более чем на 2,5 млрд рублей.