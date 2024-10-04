Суд арестовал имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах для ВС РФ

Суд арестовал имущество родственников фигурантов дела о поставке бронежилетов ВС РФ, сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы и документ, подтверждающий соответствующее решение суда.

По версии следствия, арестованное имущество покупалось за счет средств, украденных при махинациях с амуницией. Фигуранты уголовного дела, как отмечают следователи, оформили имущество на родственников, чтобы в дальнейшем его не забрали при вынесении обвинительного приговора.

В документах уточняется, что арест наложен на жилое помещение площадью 50,3 кв. м. Оно принадлежит брату одной из обвиняемых. Жене другого обвиняемого принадлежат земельный участок и два жилых помещения площадью 20,9 и 40,1 кв. м. На них также наложен арест.

По уголовному делу, связанному с поставкой некачественных бронежилетов российской армии, проходят девять человек. Двум фигурантам — гендиректору ГК «Пикет» Андрею Есипову и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко, а также финансовому директору Виктории Антоновой предъявили обвинением по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В результате мошеннических действий компании Министерство обороны РФ лишилось 2,4 млрд руб. Между оборонным ведомством и ГК «Пикет» было заключено соглашение на поставку более 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям.

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