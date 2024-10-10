Суд арестовал замруководителя Агентства по страхованию вкладов Попелюха

Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте заместителя главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, сообщил РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Накануне в его доме и на рабочем месте прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли электронные носители и документы, связанные с уголовным делом. Попелюх был задержан сразу после допроса у следователя.

На этой неделе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) также провели следственные действия в центральном офисе АСВ. Они опросили двух топ-менеджеров, включая Попелюха. В АСВ он отвечал за сопровождение уголовного производства.

Отмечается, что РБК направил запрос в Лефортовский суд для получения дополнительных сведений.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — российская государственная корпорация, созданная в январе 2004 года. Агентство занимается обеспечением сохранности накоплений вкладчиков российских банков и клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Ранее сообщалось, что в деле бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова упоминается экс-руководитель «Интеркоммерца» Александр Бугаевский.