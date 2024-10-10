В деле Тимура Иванова упоминается экс-глава «Интеркоммерца» Бугаевский

Александр Бугаевский, ранее возглавлявший банк «Интеркоммерц», оказался в центре нового уголовного дела, связанного с экс-заместителем министра обороны Тимуром Ивановым. Его обвиняют в двух сериях крупных хищений. Как сообщил ТАСС, Бугаевский, находясь в бегстве, был заочно задержан и объявлен в международный розыск.

«Местоположение всех участников дела, включая Тимура Иванова и Антона Филатова, неизвестно. Бугаевский также находится в международном розыске и арестован заочно на срок до двух месяцев с момента его возможной экстрадиции на территорию России», — указано в документах.

Уголовное преследование началось по инициативе Главного следственного управления СК РФ после рассмотрения обращения председателя Центробанка РФ относительно Бугаевского и неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В 2017 году он был заочно арестован Басманным судом Москвы и включен в список разыскиваемых Интерполом.

Ранее сообщалось, что бывший замглавы Минобороны Иванов хранил дома и на работе крупные суммы денег.