Суд Кишинева не разрешил депутату Таубер выезжать за пределы Молдавии

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе запрет на выезд из Молдавии депутату парламента, заместителю председателя блока оппозиционных партий «Победа» Марине Таубер. Об этом политик сообщила в своем телеграм-канале.

Таубер назвала решение суда беспредельным.

«Майя Санду не хочет, чтобы мы занимались своими прямыми обязанностями. Мы будем бороться дальше. Все те прокуроры и судьи, которые в этом участвуют, должны будут понести соответствующее наказание за все те нарушения, что они совершили», — заявила депутат.

Таубер запретили выезжать из страны на 60 дней. Политик заявила, что на это время у нее запланированы важные мероприятия за пределами Молдавии, таким образом, суд запрещает ей выполнять свои прямые обязанности.

Ранее сообщалось, что временного поверенного в делах Молдавии Александру Кетрару вызвали в МИД РФ после информации о размещении в стране истребителей F-16.