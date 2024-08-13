Временный поверенный в делах Молдавии Александр Кетрару был вызван в МИД России из-за поступивших сведений о том, что отправляемые на Украину истребители F-16 будут находиться на молдавских аэродромах и в будущем станут оттуда вылетать на бомбардировки территории РФ. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В связи с опубликованной в СМИ информацией, дипломату во время диалога была выражена серьезная озабоченность. Также молдавскую сторону призвали строго соблюдать нейтральный статус и не совершать никаких шагов, которые могут способствовать ухудшению продолжающегося украинского кризиса. Кроме того, МИД РФ обратил внимание на идущие в Молдавии учения Североатлантического альянса, которые противоречат нейтральному статусу страны.

Ранее сообщалось о том, что вооруженные силы Украины нанесли удар по энергетике в Курской области. Для атаки они применили снаряды, которые могли быть привезены Киевскому режиму из США и Германии. По предварительным данным, речь идет о химическом оружии. Точку в этом деле поставят сотрудники лаборатории, которым предстоит установить точное место происхождения данного вооружения и его вид.