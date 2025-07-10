Суд Молдавии продлил домашний арест башкану Гагаузии на месяц

Главе Гагаузии Евгении Гуцул продлили меру пресечения — суд Молдавии оставил ее под домашним арестом еще на месяц.

Судебные власти Молдавии приняли решение продлить на 30 суток домашний арест главы автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул. Заседание прошло в закрытом формате, но информация о продлении ограничения свободы подтвердилась через официальные источники. Основанием для продления стали аргументы обвинения, настаивающего на риске давления на свидетелей и возможном воспрепятствовании расследованию.

Гуцул оказалась в центре уголовного дела, связанного с предполагаемым вмешательством в политические процессы и возможным финансированием из внешних источников. Власти Молдавии сохраняют детали дела в тайне, ссылаясь на интересы следствия. Между тем, внутри Гагаузии ситуация вызывает широкий резонанс, а сторонники главы автономии считают происходящее политическим преследованием.

Напомним, что Евгения Гуцул была избрана башканом региона, одержав победу на фоне напряженных отношений между центральными властями Кишинева и автономией. Ее домашний арест продолжается с весны 2024 года.

Ранее стало известно о том, что судья самоустранился от дела Гуцул.