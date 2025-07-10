Судья самоустранился от дела Гуцул

Рассматривавший вопрос о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для главы Гагаузии Евгении Гуцул судья заявил о самоотводе. Гуцул сообщила, что дальнейшее проведение заседания находится в зависимости от решения вышестоящей инстанции, передает РИА Новости.

Государственное обвинение выступило с запросом о продлении домашнего ареста Гуцул. У здания суда собрались ее сторонники, требующие прекращения уголовного преследования в отношении главы автономии.

Гуцул в очередной раз подчеркнула, что не планирует покидать пределы республики, так как считает своим обязательством оставаться на посту главы Гагаузии.

В Молдавии в отношении Гуцул возбуждены уголовные дела по обвинениям в предполагаемых нарушениях при финансировании партии «Шор», деятельность которой запрещена в стране, в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году.

Гуцул считает, что ее отъезд автоматически приведет к назначению новых выборов главы автономии, что, по ее мнению, будет выгодно центральному правительству.

Ранее сообщалось, что депутат из Гагаузии задержан по дороге на суд над Гуцул.