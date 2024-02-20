Суд не стал освобождать из СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича

Мосгорсуд отказался освобождать из следственного изолятора (СИЗО) обвиняемого в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича, сообщили РИА Новости .

Суд, рассмотрев апелляционную жалобу его адвоката, признал законным продление ареста до 30 марта 2024 года.

30 марта 2023 года ФСБ сообщила о задержании корреспондента издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Журналист был арестован в Екатеринбурге. Он подозревается в шпионаже в пользу США.

Российские спецслужбы считают, что Гершкович собирал данные, составляющую государственную тайну РФ. Отмечалось, что американец интересовался работой одного из оборонных предприятий, функционирующего в Екатеринбурге. Этот случай с арестом американского журналиста в России по этому обвинению стал первым с 1986 года.

Комментируя арест Гершковича, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его взяли с поличным.

Вскоре после ареста журналиста в США потребовали освободить его. Представители Белого дома сообщали, что об инциденте проинформирован президент Джо Байден.

Ранее мы сообщали, что Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал политика Леонида Гозмана* и экономиста Константина Сонина* по делу о распространении недостоверной информации о ВС РФ.

*Минюстом РФ признаны иностранными агентами