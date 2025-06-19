Суд не увидел причин для отмены УДО для экс-вице-мэра Екатеринбурга Контеева

Так, суд признал законным и обоснованным УДО экс-чиновника. В соответствии с решением он может быть освобожден по отбытию 13 лет 8 месяцев 4 дней из назначенного 21-летнего срока. В расчет суд принял положительные характеристики, участие в благотворительности, преклонный возраст и отсутствие возражений со стороны потерпевших.

В соответствии с постановлением Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила Контеев должен выполнить дополнительное наказание — один год ограничения свободы, назначенное ему по решению Сысертского районного суда в июле 2023 года.

Также он обязан встать на учет в соответствующем государственном органе, строго соблюдать запрет на изменение постоянного места жительства и регулярно проходить регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции.

Дело против Контеева касается обвинений по статьям о покушении на убийство и вымогательстве. Во время работы вице-мэром Екатеринбурга он отвечал за потребительский рынок, а его семья владела овощебазой.

Спор, связанный с этой базой, стал причиной судебного разбирательства. В конце 2004 года Контеев через посредников вымогал у руководителя овощебазы Татьяны Русиной деньги. Взамен она выкупила долю в уставном капитале предприятия, которая оценивалась в 77 млн руб. После этого Контеев получал часть прибыли от деятельности базы.

Кроме того, в 2004 и 2006 годах он заказал убийство Андрея Волкова и Валерия Худякова — которые, по данным следствия, мешали прохождению грузов овощей и фруктов через таможенный пост в Петухово Курганской области и их дальнейшему движению на базу.

В июле 2023 года Контееву дополнительное добавили наказание в виде трех лет заключения по обвинениям в вымогательстве, покушении на убийство, мошенничестве и отмывании денег.

В период с марта 2009 по май 2010 годов он и участники созданной им преступной группировки вымогали у местного предпринимателя 25% уставного капитала коммерческой фирмы на сумму более 3,6 млн руб.

Общий срок его заключения после учета предыдущих наказаний составил 21 год, из которых он отбывал 13 лет и 8 месяцев. В декабре 2024 года Свердловский областной суд сократил срок, исключив эпизод вымогательства по истечении срока давности.

Ранее сообщалось, что бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова хотят объявить банкротом из-за долга в 175 млн рублей.