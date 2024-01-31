Суд ООН не признал большинство претензий Украины к России

Международный суд ООН рассмотрел иск со стороны Украины в отношении России, однако не согласился со многими претензиями, пишет «Коммерсант».

Украина хотела добиться компенсаций от России, которую обвинила в нарушении двух правил международной конвенции. Среди них указали финансирование терроризма и дискриминацию по расовому признаку на Донбассе и в Крыму. Соответствующий иск был подан еще в 2017-м.

Российская сторона неоднократно говорила, что обвинения Украины основаны на фейковой информации из Сети. Очевидно, в ОНН учли эту претензию, ведь в итоге признали нарушения со стороны РФ лишь частично.

В ООН обеспокоились только тем, что на Крымском полуострове за последние годы снизилось число людей, которые обучаются на украинском языке. Однако дискриминацией это не признали. Кроме того, в суде организации отметили нарушение положения о финансировании терроризма.

Тем не менее все перечисленное не может стать поводом для официального принуждения России к выплате компенсаций украинцам. Таким образом, большинство претензий Украины оказались безосновательными.

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