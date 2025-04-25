Суд отказался привлечь Чубайса к ответственности по долгам компании «Лира»

Арбитражный суд Москвы отклонил запрос о привлечении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса к субсидиарной ответственности по многомиллионным долгам компании «Лира», сообщило РИА Новости. Долги связаны с бизнесменом Борисом Минцем, который объявлен в розыск в России.

Решение было принято по заявлению конкурсного управляющего Кирилла Ноготкова, который подал иск к Чубайсу, а также к экс-гендиректорам «Лиры» Николаю Сапегину и Манвелу Мкртумяну.

Причиной иска стало заключение договора займа между «Лирой» и Chastely Investments Limited, однако суд не нашел достаточных оснований для удовлетворения требования.

Судебные органы указали на то, что увеличения активов «Лиры» не произошло, так как денежные средства от Chastely Investments Limited фактически не были переданы. Задолженность по данному договору была погашена, несмотря на отсутствие фактической передачи денег.

Также суд отметил, что заявитель не смог подтвердить аффилированность «Лиры» и Чубайса, а причинно-следственная связь между действиями Чубайса и неплатежеспособностью компании не была доказана. В результате к субсидиарной ответственности привлекли только Манвела Мкртумяна, размер взыскания с которого будет установлен позже.

На данный момент в реестр требований кредиторов внесены требования банка «Траст», сумма которых составляет около 10,1 млн руб. Этот долг подтвердили судебные акты, включая решения Верховного суда.

Компания «Лира», основным видом деятельности которой является консультационная деятельность в области коммерции и управления, была признана банкротом в 2022 году, оставив после себя единственного кредитора — банк «Траст».

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