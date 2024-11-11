Суд отменил приговор экс-послу Украины в Казахстане Врублевскому
ТАСС: суд отменил приговор бывшему послу Украины в Казахстане Врублевскому
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Московский городской суд принял решение отменить приговор, вынесенный заочно бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому*, сообщил ТАСС.
Врублевского осудили на шесть лет за разжигание ненависти и вражды. Дело будет передано на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы.
Врублевский, который стал фигурантом уголовного дела после его заявления в интервью казахстанскому блогеру о том, что «украинский режим старается убить как можно больше русских», вызвал нарекания со стороны Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана. Вскоре посол принес извинения и отправился в отпуск, после чего был отправлен в отставку.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Врублевского на возможное вовлечение в преступления против военнослужащих ВС РФ.
Адвокат Врублевского настаивает на том, что его высказывания не подлежат уголовной ответственности, в то время как прокурор настаивает на законности изначального приговора.
Ранее стало известно, что осужденный на 24 года за убийство своей жены экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев нашелся в другой колонии. В СМИ ранее появилась информация, что он сбежал из тюрьмы.
*Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.